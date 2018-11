Extrait de l’épisode du 25 novembre 2018 - Au refuge, le contact avec les animaux est permanent. Les bénévoles s’en occupent comme leur propre bête. Ils les promènent, les nettoient et les nourrissent ! Alors à chaque bénévole, son chien. Et parfois, la ressemblance est frappante. Entre deux promenades, nos sauveurs se sont amusés à trouver pour chacun, l’animal qui leur ressemblait le plus. Fou rire garanti !