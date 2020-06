Le refuge est menacé par les flammes !

Grosse frayeur pour le refuge de Montpellier : la forêt qui entoure le chenil s'est embrasé et les pompiers peinent à maîtriser l'incendie. Pour Annie, responsable du refuge et tous les animaliers et bénévoles, une course contre la montre commence pour mettre à l'abri tous les animaux du refuge.