"Je me fait attaquer" Course poursuite entre un chat et un animalier

Aucun chat ne ressemble à un autre. Ils ont chacun leur caractère. Et Guillaume en sait quelque chose ! Animalier au refuge, il est chargé de les installer dès leur arrivée. Et cette fois-ci, il a dû faire la connaissance d'un félin pour le moins... agressif ! Découvrez en images. Racontée par Jean- Luc ReichmannSans collier est une immersion inédite de plusieurs semaines dans le plus grand refuge animalier du pays. Nous y suivons les parcours d’animaux abandonnés, parfois maltraités, dans la quête de nouveaux maîtres et donc d’une nouvelle vie. Nous suivons également à travers ces histoires, les parcours d’hommes et de femmes ayant décidé de dédier leur vie à la cause animale. Pour eux, l’engagement au sein du refuge est bien plus qu’un métier, c’est une vocation.