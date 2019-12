Cette série documentaire, nous propose une immersion inédite au cœur du refuge animalier belge « Sans Collier ». Grâce à lui, ce sont plus de 1 500 animaux qui sont sauvés chaque année en Belgique. Au fur et à mesure des épisodes, nous vivons le quotidien exceptionnel du personnel du refuge qui fait tout pour offrir aux chiens et aux chats abandonnés ou maltraités une seconde vie.