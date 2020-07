Sans collier - Episode 5 - Les portes ouvertes

Dans l’épisode 5, une canicule hors du commun s’abat sur toute la France et plus particulièrement sur la région de Montpellier. Les températures annoncées dépassent largement les 40° : une situation critique puisque les centaines de chiens et de chats doivent rester sous une surveillance permanente… Heureusement, pour la journée portes-ouvertes, l’air est redevenu respirable ! Une bonne nouvelle pour toute l’équipe qui compte bien sur cette journée particulière pour faire adopter un maximum d’animaux. L’avant dernier épisode de cette deuxième saison se nomme d’ailleurs, « Les portes-ouvertes ».