Sans collier - L'incendie

Dans cet épisode : « L’incendie », le refuge, situé au cœur de la garrigue, va être encerclé par un terrible incendie… Une situation exceptionnelle qui va mobiliser toute l’équipe et la forcer à l’évacuation des chiens situés dans des boxes côté fourrière trop près des flammes. Dans la panique, ces animaux ont été confiés à de bonnes âmes venues porter secours. Une fois le feu éteint, il s’agit pour tous de prendre de soin et de rassurer les animaux, de débarrasser le refuge des stigmates de l’incendie, et, bien sûr, de tout mettre en œuvre pour récupérer les chiens évacués…