Sans collier - Mission adoption

Pour le premier épisode « Mission adoption », nous retrouvons toute l’équipe du refuge ultra motivée, et préparée pour vivre la période la plus chargée de l’année ! Et ils ont intérêt car les arrivées au refuge se succèdent. D’un chien blessé ramené par les pompiers à des chatons de quelques heures récupérés par des passants dans une poubelle ou encore à un abandon aussi douloureux pour le propriétaire que son animal … Cela ne s’arrête pas ! Pour le personnel, qu’il soit nouveau ou là depuis des années, ce sont des moments forts en émotion. Mais tous restent unis, joyeux et dévoués aux animaux. Et afin d’éviter d’avoir un refuge surchargé, ils sont prêts à tout trouver un foyer chaleureux à leurs pensionnaires à 4 pattes !