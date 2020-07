Sans collier - Episode 6 - Mission sauvetage

Enfin, dans l’ultime épisode de la saison, intitulé « Mission sauvetage », Pierrick va être missionné pour récupérer un chien errant sur le bord de la route. Quasi aveugle et clairement en manque de soin, ce vieux chien a-t-il été abandonné par ses propriétaires ? Le soigneur va par la suite amener chez le vétérinaire un jeune braque allemand complétement décharné et affaibli dont la situation inquiète particulièrement Annie la directrice et ses équipes. En découvrant l’animal, le vétérinaire ne va pas être bien plus optimiste… Enfin, l’été touchant à sa fin, le temps est venu pour Annie, de faire un bilan avec ses équipes sur ces derniers mois, forts en émotions.