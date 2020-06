Sans collier - Prince, le miraculé

Dans cet épisode, l’équipe du refuge va devoir faire face à une affaire délicate. Mais quand il s’agit de défendre la cause d’un animal, Annie et tous ses employés ne lâchent rien ! Prince est entre de bonnes mains. A la chatterie, nous retrouverons « les dames chats », ces bénévoles toujours fidèles au poste ! Aujourd’hui, elles ont une mission difficile, faire adopter un de leur matous les plus âgés. Le refuge de Montpellier compte 300 bénévoles dont 80 très actifs qui viennent régulièrement offrir de leurs temps. Côté chiens, ils sont donc aussi mobilisés pour rendre le quotidien des animaux le plus doux possible surtout pour les nouveaux arrivants ou les plus sensibles.