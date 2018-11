SPA et Police inteviennent pour sauver des chiots laissés à l'abandon dans un appartement

Une scène incroyable. UnE habitante d'un quartier de Montpellier alerte la S.P.A.. Il semblerait qu'un particulier ait laissé depuis plusieurs jours des chiots, seuls, dans un appartement du centre-ville. La responsable du refuge contacte immédiatement la police municipale. Ensemble, ils vont forcer la porte de l'appartement. Et ce qu'ils découvrent est incroyable. Sans collier est une immersion inédite de plusieurs semaines dans le plus grand refuge animalier du pays. Nous y suivons les parcours d’animaux abandonnés, parfois maltraités, dans la quête de nouveaux maîtres et donc d’une nouvelle vie. Nous suivons également à travers ces histoires, les parcours d’hommes et de femmes ayant décidé de dédier leur vie à la cause animale. Pour eux, l’engagement au sein du refuge est bien plus qu’un métier, c’est une vocation.