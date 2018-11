"Je t'aime mon chien, mais je ne peux pas te garder"

Extrait de l'épisode 2 de "Sans Collier" du dimanche 11 novembre 2018 - Lorsque l'on est maître d'un animal de compagnie, on se dit que c'est pour la vie., que l'histoire commence et qu'elle ne s'arrêtera jamais. Et pourtant, parfois, malgré l'attachement, l'envie, la volonté, il nous est impossible de continuer l'histoire. C'est ce qui est arrivé à cette femme, effondrée qui pousse les portes du refuge pour y "déposer", son chien Pablo. Une séquence très émouvante que l'on vous présente en avant-première. "Sans collier "est une immersion inédite de plusieurs semaines dans le plus grand refuge animalier du pays. Nous y suivons les parcours d’animaux abandonnés, parfois maltraités, dans la quête de nouveaux maîtres et donc d’une nouvelle vie. Nous suivons également à travers ces histoires, les parcours d’hommes et de femmes ayant décidé de dédier leur vie à la cause animale. Pour eux, l’engagement au sein du refuge est bien plus qu’un métier, c’est une vocation.