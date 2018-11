Extrait de l'épisode 2 de "Sans Collier" du dimanche 11 novembre 2018 - Lorsque l'on est maître d'un animal de compagnie, on se dit que c'est pour la vie., que l'histoire commence et qu'elle ne s'arrêtera jamais. Et pourtant, parfois, malgré l'attachement, l'envie, la volonté, il nous est impossible de continuer l'histoire. C'est ce qui est arrivé à cette femme, effondrée qui pousse les portes du refuge pour y "déposer", son chien Pablo.