Santiago des mers : saison 2 inédite dès le dimanche 5 février

Retrouvez Santiago des mers saison 2 à partir du dimanche 5 février vers 7H10 sur TFOU et en replay sur MYTF1.

Le jeune et courageux pirate Santiago continue à sillonner les mers sur son voilier magique, El Bravo. Avec son équipe de choc, son cousin Tomás et son amie sirène Lorelai, ils protègent Isla Encanto et toutes les îles environnantes.



Santiago, Tomás et Lorelai vivent des aventures extraordinaires dans les Caraïbes, dans des endroits parfois dangereux, toujours merveilleux ! Dans cette nouvelle saison, ils font de nombreuses rencontres, trouvent des trésors fabuleux, et empêchent des pirates malfaisants de nuire. On découvre davantage leurs familles et les endroits d’où ils viennent.



Tout cela avec une bonne dose de musique et de magie !



Hissez les voiles et partez à l’aventure avec Santiago !