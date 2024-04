Scandales et privilèges

Anni est une lycéenne studieuse bien sous tous rapports, qui a pour rêve d’intégrer l’université de Pine State afin d’étudier le cinéma avec sa meilleure amie Katie. Toutefois, ses notes à l’examen d’entrée s’avèrent insuffisantes et l’épreuve de rattrapage ne se présente pas sous les meilleurs augures. A l’inverse d’Anni, Katie affiche une insouciance et une joie étonnantes pour une bonne raison : la jeune fille est admise à l’université grâce aux connaissances de sa mère, une célèbre actrice. Voyant qu’Anni risque d’échouer et souhaitant par-dessus tout poursuivre sa scolarité avec son amie, Katie décide de faire jouer à nouveau les relations de sa mère sans en parler à personne. Elle ne se doute pas que sa décision va entraîner Anni dans un engrenage des plus dangereux…