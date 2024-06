S'échapper à tout prix

Susan est agent immobilier et vit seule avec sa fille, Heather, qui s’apprête à quitter la maison familiale pour poursuivre ses études. Endettée, Susan n’arrive plus à payer les traites de sa maison et la met en vente sans le dire à sa fille. Une opportunité va permettre à Susan de s’occuper de la vente d’une demeure luxueuse sur un terrain immense et isolé du monde extérieur...