Marie Garet partage tout avec ses fans, même ses photos de famille. Après avoir dévoilé, en avril dernier, un cliché de sa mère dans sa jeunesse – une photo qui montrait que Marie était la copie quasi conforme de sa maman -, la gagnante de Secret Story 5 a mis en ligne lundi un nouvel instantané sorti tout droit de son passé. La jeune femme a ainsi publié l’un des clichés pris lorsqu’elle avait une dizaine d’années. "Bébé Marie avec maman #maman #femmedemavie #loveyou #labase #lesang #qlf #sacre #intouchable #donneraimaviepourelle #laplusbelle #beautiful #jetaime #rienquenousdeux #instalove #instablondy", a-t-elle ainsi écrit.

Ce n’est pas la première fois que Marie Garet prend d’assaut Instagram pour dévoiler sa bouille d’enfant. En 2016, elle a ainsi mis en ligne un photomontage frappant rassemblant deux photos d’elle prises à 25 ans d’écart. "Les mauvaises langues diront que j'ai commencé la chirurgie très jeune... Les autres reconnaîtront que mis à part les années le visage n'a guère changé", a-t-elle écrit en légende de ce cliché d’enfance.

Si elle aime surprendre ses fans avec des "avant/après" d'elle, Marie Garet met également régulièrement à l’honneur ses parents sur Instagram. Il y a quelques mois, elle a ainsi fêté comme il se doit leur anniversaire de mariage : "Joyeux anniversaire à mon petit papa et à ma petite maman que j'aime plus que tout au monde. 35 ans d'amour et 34 ans de mariage, mes modèles. Je vous aime."









