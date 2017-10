Alain sous le charme de Laura ? Ses troublantes confidences

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Entre Alain et Laura, le courant passe. Alors qu’ils étaient ennemis au début du jeu, les étudiants se sont finalement rapprochés après avoir eu une mission en commun. Depuis, ils ne cessent de semer le doute dans l’esprit des candidats. Alain et Laura seraient-ils en train de tomber sous le charme l'un de l'autre ?





Si les deux candidats sont proches, Laura préfère mettre de la distance entre elle et le bel hidalgo. Alors qu'ils sont en train de grignoter dans la cuisine, Noré essaye d’en savoir plus auprès de Laura. Selon lui, cette dernière et Alain ne sont pas seulement amis. Mais la jeune femme nie en bloc. Elle s'entend très bien avec Alain et ils s'apprécient beaucoup mais il n'y a rien entre eux. Visiblement, le candidat ne pense pas la même chose.







Pendant la soirée de dimanche, Laura et Alain, sous la pression de leurs camarades, acceptent de danser ensemble. Les deux habitants ne se font pas prier pour se rapprocher sous les yeux des autres candidats. D’ailleurs, Alain semble prendre beaucoup de plaisir. Un plaisir non dissimulé pour le beau brun qui, en interview au Confessionnal, admet : "Avec Laura, il pourrait se passer quelque chose..." Affaire à suivre… de près !