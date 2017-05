Par SB | Ecrit pour TF1 |

L’été arrive et les températures daignent enfin monter. Mélanie Da Cruz a décidé de faire grimper le mercure de quelques degrés supplémentaires. Sur Instagram, la bombe de Secret Story 9 a posté une photo très sexy issue d’un shooting en maillot de bain. La jeune femme pose en bikini dans une piscine. Cheveux impeccables, bikini rose et bleu, très sexy qui met en valeur sa silhouette parfaite. En l’espace d’une quarantaine de minutes, la photo recueille plus de 11 000 likes et les commentaires des fans de la jeune femme défilent à vitesse grand V. Évidemment, ils sont conquis par Mélanie. « ALERTE MISSILE ! tu veux nous tuer ou quoi ? », « Un corps de rêve », « T'es tellement belle », « Body goals », « Beau maillot t'a une très belle silhouette, j'adore », « Magnifique », peut-on lire dans les commentaires.



Depuis quelques jours, Mélanie se fait une cure de soleil et vitamines D sous le soleil de Marseille. L’occasion pour la compagne d’Anthony Martial de parfaire son bronzage, aller à la plage, déguster quelques glaces et dévoiler ses courbes parfaites. D’ailleurs, sur un autre cliché, la jeune femme rejouerait presque la scène du film culte La Piscine avec Alain Delon et Romy Schneider.















Petit aperçu du shooting📸 Je n'ai pas mis de filtre pour que vous puissiez voir la couleur exact du maillot de bain 😘 #nofilter #shooting📷 Une publication partagée par Mélanie Da Cruz Pires (@melaniedacruzzoff) le 21 Mai 2017 à 5h43 PDT