Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Après plusieurs mois d’attente, Alexia Mori a enfin accouché. Elle a mis au monde une petite Louise. C'est sur son compte Instagram, où elle prenait plaisir à parler des détails de sa grossesse avec sa communauté, que la jeune femme a annoncé la très bonne nouvelle : "Nous avons le bonheur de vous annoncer la venue au monde de notre petite Louise, née à 16h17 le 17 mai 2017. Mademoiselle se porte à merveille, elle pèse 3,5 kg. Papa et maman sont les plus heureux du monde. Le plus beau jour de ma vie... Mon amour Stéphane Loubignac je t'aime tellement fort aussi. Les larmes de joie ne s'arrêtent pas...," a-t-elle indiqué en légende d'un tout premier cliché de sa petite princesse. Cette annonce a provoqué la joie parmi ses fidèles abonnés qui ont laissé de nombreux commentaires sur le réseau social : "Félicitations à vous deux, c'est un très joli prénom", "Toutes mes félicitations, elle est trop belle !", "Bonne continuation dans votre nouvelle vie à tous les trois", "Félicitations elle est magnifique !", pouvait-on lire dès les premières réactions.



Il y a quelques jours, Alexia ne cachait plus son impatience de pouvoir serrer dans ses bras son bébé : "J'ai peur mais hâte, je veux la rencontrer, j'ai plus envie de compter les jours !!!!! Je commence à ne plus en pouvoir d'être à la maison sur le canap' ou sur le lit. Vous allez me dire 'profite un bébé c'est pas de tout repos' (...) mais en tant que personne hyperactive j'ai le besoin de bouger sans arrêt donc j'ai hâte d'avoir mon petit bout pour m'en occuper même si la fatigue viendra ce n’est pas grave c'est la fatigue de l'amour", a-t-elle écrit.





