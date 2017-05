Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Très active sur les réseaux sociaux, Alexia Mori adore partager avec ses plus de 53 000 abonnés les joies et les tracas de sa vie quotidienne. Ainsi, depuis le début de sa grossesse, l’ancienne candidate de la septième saison de Secret Story ne cesse d’alimenter son compte Instagram de nombreux clichés ne cachant rien de ses bonheurs et de ses peines. Ses fans n’ont ainsi rien raté de l’évolution de sa grossesse et de son ventre qu’elle a pris en photo sous toutes les coutures.

La jeune femme qui est entrée dans son neuvième mois, a récemment fait part de son impatience à l’idée d’enfin rencontrer son futur bébé. « Je vais au dodo moi... En espérant qu'elle arrive bientôt car ce soir j'en ai un peu marre, les hormones y jouent beaucoup je pense mais je suis en pleine forme. Et j'ai vraiment cette impression que j'aurai beau faire n'importe quoi, elle arrivera le plus tard possible. J'ai peur mais hâte, je veux la rencontrer, j'ai plus envie de compter les jours, » a-t-elle d’ailleurs écrit en légende d’une publication datant de ce lundi 8 mai.

Ce mardi 9 mai, elle a d’ailleurs décidé de lancer un compte à rebours. Il ne reste en effet plus que 10 jours avant le terme de sa grossesse. Et pour l’illustrer, elle a marqué « J-10 » en rouge sur son ventre. Cependant, l’ancienne habitante de la Maison des Secrets espère bien que son bébé n’attendra pas le terme de la grossesse pour pointer le bout de son nez. « Ma mère a accouché de moi à J-10 espérons que je fasse pareil, » a-t-elle d’ailleurs confié en légende de cette photo.