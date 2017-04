Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Elle voulait changer de tête à l’approche de l’arrivée de son bébé, mais les choses ne se sont pas passées comme elle s’y attendait. Alexia Mori, candidate de Secret Story 7 a annoncé sur Instagram il y a quelques jours qu’elle avait une furieuse envie de passer chez le coiffeur pour un petit changement de look. Entre une frange et une nouvelle coupe de cheveux qui lui permettrait de garder sa longueur son cœur balance. Mais le lendemain, les fans de la jeune femme ont eu la surprise de découvrir la nouvelle tête d’Alexia et visiblement le rendez-vous chez le coiffeur ne s’est pas vraiment passé comme elle l’imaginait.

En effet, on découvre qu’Alexia a les cheveux plus foncés et une coupe assez courte. En légende de cette photo, elle demande une nouvelle fois l’avis de ses fans. Doit-elle retourner chez le coiffeur ? Repasser au blond ? Couper plus ? Le suspense est entier et le lendemain, on découvre la coupe finale de la jeune femme. Après de nombreuses hésitations, Alexia Mori est repassée au blond et à un carré long. Dans les commentaires, deux camps s’affrontent, les partisans du blond et du brun, mais la jeune femme semble conquise. Désormais, Alexia Mori peut attendre l’arrivée de son premier bébé en toute sérénité.









Voila vu le désastre que m'a fait la coiffeuse !! Je me tape à repasser demain matin à un carré ! Mais en gardant mon blond ! Vous en pensez quoi ??? Au pire les cheveux Ça repousse et les miens poussent hyper vite ... mais jarrive Pas a me décider ! Soit je rattrape la coupe en dégradant mieux soit je coupe tout !!!! ALORS ?! 😊 Une publication partagée par Alexia Mori 🇫🇷 (@alexiamorisecretstory7) le 25 Avril 2017 à 9h43 PDT