Par SB | Ecrit pour TF1 |

Alexia Mori continue de tenir au courant ses fans de l'évolution de sa grossesse. Le jour J approche et elle se sent en plein forme.

L’ancienne Secrétiste s’amuse à tenir informer sa large fanbase chaque jour de l’évolution de sa grossesse. Que ce soit les petits tracas ou les grands bonheurs, la jeune femme ne cache rien de rien. Ce week-end, elle a posté une photo prise de face dans laquelle elle montre son ventre de maman enceinte, presque prête à donner naissance. Et comme à son habitude, Alexia Mori a toujours un mot pour rire de sa situation. « Vu sous cet angle », écrit-elle en ajoutant un émoticone « étonné » et celui d’une baleine. Mais la jeune femme dédramatise : « Cernée comme jamais mais franchement je me sens beaucoup mieux en ce 9ieme mois que le mois précédent ! ». Elle ajoute : « Ok c'est long, lourd Et j'ai quand même mal au dos ! Mais j'ai beaucoup moins de douleurs, je dors mieux en ce moment enfin je me sens bien ».

Si, elle a décidé de mettre fin à ses promenades et randonnées, elle assure qu’elle « continue à vivre normalement » tout en voulant garder ses forces pour le jour j. C’est quand d’ailleurs, le jour J ? Pour Alexia Mori : « bébé arrivera quand elle voudra ». Les fans, qui suivent, avec attention la grossesse de la jolie blonde, ont évidemment tenu à réagir à ce nouveau post : « T'es magnifique avec ton bidou », « Tellement jolie ! Rien de plus beau qu'une femme enceinte. Ce n'est que du pur bonheur, courage pour la fin le meilleur reste à venir », « La petite princesse aime se faire attendre, en tout cas repose toi bien, et bon courage pour ton accouchement », « Tu es une magnifique future maman, profites bien de ces derniers moments ».