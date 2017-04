Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

La date d’accouchement d’Alexia Mori approche à grands pas. La jeune femme, découverte dans Secret Story 7, accueillera en effet dans quelques jours son premier enfant. Mais si l’ex-Sécrétiste attend avec impatience de rencontrer sa petite fille, elle commence à ne plus supporter sa condition de femme enceinte ! Son bidon énorme et les problèmes médicaux apportés par sa grossesse sont en train de lui taper sur les nerfs comme elle l’a avoué sur les réseaux sociaux.

En légende d’un cliché la montrant avec son compagnon dans un ascenseur, Alexia Mori s’est confiée à cœur ouvert sur les difficultés liées à la fin de sa grossesse. "Hier soir grosse rétention d'eau, plus de mollet, plus de cheville, du coup je ne vous raconte pas mon moral hier soir. J'ai chialé 4 fois dans la journée au moins", affirme-t-elle ainsi avant d’ajouter : "Je sais que c'est pour la bonne cause et ça va partir, mais je commence vraiment à ne plus me supporter."

"Je n’arrive plus à rien mettre même mes jeans de grossesse me serrent trop, je ne suis bien qu'en robe mais je n’en ai quasiment pas. Et celle que j'ai on dirait une bonbonne dedans. Enfin, je pense que certaines me comprendront la fin devient dure !!! (Même si je sais que mon bidou va me manquer JE LE SAIS) Mais là vivement qu'elle pointe le bout de son nez pour qu'elle puisse me faire un gros gâté", a-t-elle conclu avec humour.