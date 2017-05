Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de sa grossesse, Alexia Mori partage des clichés sur les réseaux sociaux. Elle permet à ses fans de suivre sa vie de femme enceinte. Celle qui est entrée dans son neuvième mois, a récemment fait part de son impatience à l’idée d’enfin rencontrer son futur bébé. Et aujourd’hui, elle serait sur le point d’accoucher. En effet, elle a posté un nouveau cliché sur Instagram. En légende, elle a écrit : "Je sens vraiment que c'est la fin là ! Je remercie le ciel d'avoir inventé le maquillage car croyez-moi j'ai l'impression d'être maquillée comme une voiture volée pour me plaire. Vous ne le voyez pas mais je pense que toutes les mamans ont vu leur visage se remplir d'eau !! J'ai l'impression d'avoir une pastèque à la place du visage, c'est horrible de ne plus se supporter !! Et c'est encore pire quand tu n’es pas maquillée," a-t-elle confié.

Très impatiente d’accoucher, elle a même décidé de lancer un compte à rebours il y a quelques jours. Et pour l’illustrer, elle a marqué "J-10" en rouge sur son ventre. Toutefois, l'ancienne habitante de la Maison des Secrets espère bien que son bébé n’attendra pas le terme de la grossesse pour pointer le bout de son nez : "Ma mère a accouché de moi à J-10 espérons que je fasse pareil," avait-elle déclaré en légende de cette photo.