Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Le bébé, c'est pour très bientôt ! Sur son compte Instagram, Alexia Mori a annoncé à ses fans l'arrivée prochaine de son premier enfant. "Ma princesse, on t'attend", a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. Après 35 semaines de grossesse, le ventre de l'ancienne pensionnaire de la Maison des Secrets s'est bien arrondi. Semaine après semaine, la jolie blonde a donné des nouvelles de sa petite "saucisse" qu'elle s'apprête à accueillir dans les prochains jours. "Ma poulette va très bien. Elle a toujours ses 10 petits doigts aux pieds et aux mains. Elle gigote toujours autant malgré qu'elle soit toute serrée là-dedans !! Et oui Madame commence à prendre de la place !!! Je vous l'annonce son petit surnom maintenant c'est "ma petite saucisse". Elle fait actuellement déjà 2k385 exactement. Elle est estimée entre 3kilos700 Et 4kilos ! [...] Elle est très bien positionnée elle est déjà vers la sortie, Elle avait les jambes croisées, et elle suçait son pouce c'était vraiment trop choupinou !", assurait-elle il y a deux semaines.

Dans la grande famille Secret Story, on demande Fanny. Rentrée dans la Maison des Secrets sans savoir qu'elle était enceinte, la jolie rousse a surprise les Habitants de la Maison des Secrets et les téléspectateurs en annonçant qu'une deuxième personne faisait l'aventure avec elle. Enceinte de 35 semaines, tout comme Alexia, la Portugaise donnera naissance à un petit garçon dans les prochains jours. Sur les réseaux sociaux, elle a fait part à ses fans de son bonheur de donner la vie dans les prochains jours. "Être enceinte, c'est la meilleure sensation au monde ! Et le fait de savoir que dans peu de semaines, je vais être Maman, c'est une bénédiction de Dieu! Merci". Vite, vite que bébé arrive !