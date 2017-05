Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"Je voulais juste vous dire : c'est pas la peine de m'envoyer 10 milles messages me disant "Pas de nouvelles de la journée... tu accouches ?" Lol !! Vous inquiétez pas quand le jour J arrivera je vous présenterai bébé comme il se doit :) Donc Pas la peine de me demander toutes les 5 min si j'accouche ^^ car j'ai aussi une petite vie perso (des fois je fais la grasse mat, des fois je n'ai plus de batterie, des fois je n'ai rien à dire ou à montrer lol)". Cette petite mise au point est jugée nécessaire par Alexia Mori. L'ancienne candidate de Secret Story 7 est très active sur les réseaux sociaux et n'a de cesse de poster des photos de son ventre avant le jour J. Alors forcément, quand cette addict déserte Instagram quelques heures, c'est la panique. La jeune femme a souhaité mettre les points sur les "i" et s'est voulu plutôt rassurante avec sa communauté.

Elle a également ajouté que "le jour où je partirai à la maternité je le garderai sûrement pour moi... pouvoir partager ce moment qu'avec le papa c'est intime et j'y tiens beaucoup ! Je pense que vous comprendrez ma patience !! Vous savez que je vous ferez partager beaucoup". Et elle ne s'est pas trompée. Hier, la future maman a partagé avec sa communauté une photo de son monitoring en direct de chez le médecin. "Petit monitoring ce midi, qui s'est très bien passé ! Ma poupée à un super rythme cardiaque. Elle a dormi et également fait la fiesta du coup la sage-femme a bien pu voir son rythme cardiaque", a-t-elle écrit, radieuse.