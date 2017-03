Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Qui aurait cru que les deux candidats de Secret Story 9 repartiraient main dans la main ? Sûrement pas Alia, pour qui, le comportement d'Ali n'était pas "à la hauteur" dans le jeu. Pourtant, une fois les caméras éteintes, les deux tourtereaux ont mis les choses à plat. Et depuis, ils sont inséparables. La jeune femme a lancé depuis quelques mois son blog beauté comme elle l'a confié à MYTF1 ! "Je suis très contente d'avoir mon blog. Il me ressemble. Je poste des articles sur des produits que je teste, mes looks, mes voyages. Je fais quelque chose que j'aime et c'est le principal". Et elle n'est pas la seule car son boyfriend a lui-aussi, crée son site Internet lifestyle. Devenus tous les deux blogueurs mode, ils parcourent le monde entier, en duo, afin de réaliser des photos plus sublimes les unes que les autres. Depuis quelques jours, c'est en Turquie que le couple d'influenceur est installé, plus précisément à Cappadoce.

Au programme de ce voyage : promenade dans la montagne, petit-déjeuner avec une vue à couper le souffle et séjour en montgolfière. "J'ai fait 3500km juste pour vous 3500km only for you", écrit le beau gosse sur Instagram. Une fois encore, Ali est accompagné de sa chérie Alia, sa "partner in crime". Sur son compte Instagram, la jeune femme partage elle aussi des clichés de son périple avec son homme. Une jolie manière de montrer qu'elle l'aime dans tous les continents. Déjà, lors de la Fashion Week, le couple se montrait plus sexy et glamour que jamais sous l'oeil des photographes. Où aura lieu leur prochaine escale romantique ? La réponse au prochain post Instagram !





Mon amour ❤️ @aliliatravel #cappadocia #turkiye #couplegoals #cappadoce #turquie Une publication partagée par Alia Chergui (@aliachergui) le 25 Mars 2017 à 3h18 PDT





@sultan_cave_suites ❤️ Dress @mistressrocks #cappadocia #turkiye #goreme #sultancavesuites #turquie #travellife #beautifulplaces Une publication partagée par Alia Chergui (@aliachergui) le 26 Mars 2017 à 8h55 PDT