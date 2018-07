Ali et Alia mariés : ils dévoilent leur photo de mariage

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Toujours aussi épris l’un de l’autre depuis leur rencontre dans Secret Story 9, Ali et Alia ont finalement officialisé leur amour en convolant en justes noces. Ils viennent d’ailleurs de publier une photo de leur mariage sur leur compte Instagram.

C’est en 2015 qu’Ali et Alia se sont rencontrés au sein de la neuvième saison de Secret Story, remportée cette année-là par la jolie Marseillaise Emilie Fiorelli. Si les deux Habitants de la Maison des Secrets se sont tout de suite plu, ils ont toujours nié tout au long du programme avoir eu un quelconque coup de foudre. Pourtant, depuis la fin de l’émission, les deux amoureux ne se quittent plus.

Depuis, Ali et Alia ne cessent de s’afficher sur les réseaux sociaux, partageant avec leurs abonnés leurs voyages et leur complicité. Depuis le début de l’été, Alia et Ali ont posté plusieurs photos depuis leur lieu de villégiature sur l’île des Embiez dans le Var. Ils posent ensemble visiblement toujours aussi amoureux. « Ma vie, ma moitié, mon amour, » a ainsi écrit Alia en légende de ces photos.

Depuis quelques jours, une rumeur les donnait même mariés sans que ces derniers ne confirment l’information. C’est désormais chose faite. Les deux amoureux ont en effet publié ce samedi 14 juillet sur leur compte Instagram respectif une photo de leur mariage. Les deux amoureux posent devant un mur de fleurs en tenue de mariés. Alia y porte une jolie robe blanche toute simple tandis qu’Ali avait revêtu un costume noir cintré décontracté sans nœud papillon ou cravate. « On a parcouru tellement de choses ensemble, aujourd'hui on ne fait qu'un. Si j'avais su le premier jour de notre rencontre qu'on en arriverait là… Tu es ma destinée, » a ainsi écrit Alia en légende de ce cliché. Ali, lui, s’est contenté d’un message plus court : « Ai-je besoin de légender, quand tu es juste à mes côtés ? »













