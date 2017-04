Par SB | Ecrit pour TF1 |

Entre Ali et Alia, c’est toujours l’amour fou. Les deux tourtereaux qui se sont rencontrés au cours de la saison 9 de Secret Story coulent des jours heureux et parcourent la planète ensemble. Le couple s’est envolé au Maroc pour quelques jours. Et fidèles à leurs habitudes, ils partagent leurs plus beaux clichés sur leur compte Instagram respectif, histoire d’envoyer du rêve à leurs nombreux fans. Seul, chacun de leur côté, en couple, un paysage, un détail, photo posée ou photo volée, Ali et Alia alimentent largement la plateforme.





Prince Ali est de retour en ville ! What's up Morocco 🇲🇦 ? #morocco #moroccanstyle #travel #marrakech #destination #maroc #aliliatravel Une publication partagée par Ali Suna (@alisunaoff) le 21 Avril 2017 à 8h32 PDT

Au programme du séjour : rencontrer avec les soldats au Maroc, shooting photo très sexy pour Ali (notamment sous la douche), participation à la Casa Fashion Show, photos en amoureux et tourisme sous le soleil radieux du Maroc et les palmiers de Casablanca. D'ailleurs, cela a inspiré une petite boutade au jeune homme qui s'est moqué, gentiment, des Instragrameurs partis à Coachella. "tout Le monde est à #coachella ! Nous aussi on a des palmiers au #maroc ".











Une publication partagée par Ali Suna (@alisunaoff) le 17 Avril 2017 à 3h34 PDT

De son côté, Alia a profité des belles et luxueuses piscines de son hôtel et continue de partager le contenu de sa trousse de maquillage à ses nombreux fans toujours à l'affût des nouveautés make-up. Sur l'instagram de l'ancienne boxeuse, on retrouve également une photo d'un magnifique shooting sur laquelle elle prend la pause dans une robe oversize splendide.









📍 @dardarma_riad Dress @Houseofcbfr Shoes @jimmychoo #marrakech #houseofcbfr #jimmychoo #dardarma #riad #riadmarrakech Une publication partagée par Alia Chergui (@aliachergui) le 22 Avril 2017 à 0h08 PDT