Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"Je dis souvent que les femmes ont deux vies : celle de jeune fille et celle de mère. Je me souviens au moment où on m’a annoncé qu’Hugo arrivait, j’entendais les voix au loin. J’étais dans une bulle", confie-t-elle dans son livre, Pourquoi tant de haine ?. 5 ans après la naissance de son petit Hugo, Amélie Neten est une maman comblée de bonheur. Sur les réseaux sociaux, elle n'hésite pas à poster des photos de son fils unique avec qui elle partage tout. La dernière en date ? Un montage sur lequel elle apparaît plus souriante que jamais avec son fiston. "Ma vie , mon fils #loveyou #Hugo", écrit-elle en-dessous du cliché.

Cette tendre déclaration d'amour n'a pas échappé aux yeux des internautes qui commentent en masse la photo depuis sa mise en ligne ce matin. "Quelle belle déclaration d'amour, ça fait chaud au cœur de vous voir tous les deux", "Trop mignon... Il te ressemble beaucoup.. Le même sourire. T'es une bonne maman, ceux qui pensent le contraire on s'en fout, ton fils est heureux et épanoui, tout comme toi", "superbes photos Amélie! je suis contente que tu montres enfin le visage de ta petite merveille", écrivent-ils.

Il faut dire que c'est la première fois que la jolie blonde montre le visage de son fils. D'habitude, elle se contente de le montrer de dos afin de le préserver. Désormais, la question que tout le monde se pose est de savoir si oui ou non, la Liégeoise veut être maman de nouveau. Interrogée par Paris-Match, Amélie Neten a fait part de ses envies de pouponner à nouveau. "Je suis prête à avoir un deuxième enfant, j’ai envie d’avoir une petite fille. Mais ce n’est pas prévu dans l’immédiat. Je suis bien avec mon fils, il a 5 ans c’est le plus bel âge, il découvre tout. Et toute façon, Hugo ne veut pas pour le moment partager sa maman !" Voilà qui a le mérite d'être clair.