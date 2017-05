Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Complètement gaga de son fils Hugo, Amélie Neten n’hésite pas à partager certains des moments tendres qu’elle passe avec lui. Et ce dimanche, elle a profité de la fête des mères belge pour publier une jolie photo d’elle et de son fils sur son compte Instagram.

Depuis sa participation à la quatrième saison de Secret Story, Amélie Neten est connue pour son tempérament de feu et son caractère explosif. Mais en dehors des émissions de téléréalité auxquelles elle participe et dans lesquelles, elle n’hésite pas à donner de la voix, la jolie Belge est aussi une maman au grand cœur, toujours très présente pour son fils. Celle qui a donné naissance au petit Hugo en décembre 2011 est une véritable maman-poule.

Très active sur les réseaux sociaux, la jolie blonde n’hésite pas à partager des clichés de son adorable petit homme avec ses plus de 927 000 abonnés sur son compte Instagram. Ainsi ce dimanche 14 mai, à l’occasion de la fête des mères belge, elle a de nouveau publié une photo de sa chère tête blonde. Sur le cliché, on découvre ainsi Hugo solidement accroché au cou de sa maman. En guise de légende, Amélie Neten a tout simplement écrit : « Le plus beau collier qu’une femme puisse porter, c’est les bras de son enfant autour de son cou. Bonne fête des mamans. En Belgique, c'est aujourd'hui #MothersDay2017. »

« Encore une maman au top ! Belle fête des mères », « Vous êtes magnifiques », « Tellement belle cette photo », « T'es une maman parfaite », « Bon fête des mamans Amélie. gros bisous à toute ta petite famille »… ont ainsi commenté les fans de la star, visiblement attendris.