Si Amélie Neten est connue pour son tempérament de feu et son caractère explosif, cela n’empêche pas l’ancienne candidate de la quatrième saison de Secret Story de fendre l’armure et de se montrer tendre et attentionnée quand il s’agit de son fils. Celle qui a donné naissance au petit Hugo en décembre 2011 est une véritable maman-poule.

Complètement gaga de son adorable petit bonhomme, la jeune femme n’hésite pas à partager avec ses plus de 927 000 abonnés des photos de ce dernier, en prenant soin, toutefois, de ne jamais complètement dévoiler son visage.

La jolie Belge dont le franc-parler a souvent fait trembler les murs de la Maison des Secrets a d’ailleurs posté une vidéo trop mignonne du petit blondinet équipé de lunettes de soleil et sautillant sur le sable. En guise de légende, Amélie Neten a préféré la simplicité. « Ma vie, » a-t-elle tout simplement écrit accompagné de trois petits cœurs.

Sans doute touchés par la publication et la joie du petit garçon âgé désormais de 5 ans, les fans d’Amélie Neten n’ont pas hésité à la féliciter. « Magnifique », « Il a bien grandi et il est super mignon comme la maman je dirais », « Trop chou », « Un amour ce jeune homme grâce à une maman géniale », « Qu’est-ce qu’il a grandi… Tu peux être fière il est beau comme tout »… pouvait-on ainsi lire dans les commentaires de cette publication.