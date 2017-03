Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Amélie Neten est devenue une véritable femme d’affaires. Depuis son passage dans la quatrième saison de Secret Story, la jolie Belge au caractère bien trempé a multiplié les projets depuis sa sortie de la Maison des Secrets.

Figure incontournable de la téléréalité, la jeune femme qui s’est fait connaître pour ses coups de gueule dans la Maison des Secrets et sa relation tumultueuse avec Senna, a depuis fait du chemin. Maman comblée grâce à son petit Hugo né en janvier 2012, elle s’apprête à donner vie à un autre genre de bébé. En effet, son dernier projet en date : une autobiographie qui devrait sortir le 25 mars prochain. Au début du mois, elle dévoilait d’ailleurs la couverture de l’ouvrage édité par les éditions Michel Lafon.

Mais en attendant, Amélie continue son activité d’influenceuse sur Instagram. Cette semaine, elle a ainsi publié deux photos sexy sur son compte. Lèvres très rouges, pose lascive, la jolie Belge propose deux looks très différents. Sur le premier, elle s’affiche en jean déchiré et chemise décontractée. Sur le deuxième, elle se fait plus aguicheuse avec un top noir sans manche et une jupe en cuir de la même couleur.

Et vous que pensez-vous de ces looks d’Amélie Neten ?





Look , Chemisier FLAMANT x Jean QUEENY x Lunettes SIGN NOIR ! Www.lessoeursk.fr @les_soeurs_k Code promo Amelie10 👌 Une publication partagée par Amélie Neten (@amelieofficieloff) le 16 Mars 2017 à 11h18 PDT