Anaïs semble bel et bien avoir retrouvé l’amour. Après sa photo postée le 6 mars dernier, l’ancienne candidate de Secret Story enfonce encore un peu plus le clou en laissant entendre que son cœur palpite à nouveau pour quelqu’un…

En vacances à Bali au début du mois de mars, Anaïs Camizuli a semé le trouble auprès de ses fans en postant une photo bien mystérieuse de deux mains tenant chacune un cocktail au-dessus d’une piscine. La jeune femme avait alors écrit en légende : « With my love… » (traduisez par : « Avec mon amour… »). Il n’en fallait pas plus pour mettre en émoi ses followers. L’ancienne gagnante de la saison 7 de Secret Story aurait-elle retrouvé l’amour ?

Mais toute cette effervescence semble avoir quelque peu agacé Anaïs qui n’a pas hésité à pousser un coup de gueule sur son compte Twitter. « Que je sois à Bali avec un homme, une femme, une girafe, un dinosaure, de le savoir, vous allez mieux dormir ce soir ? »

Cependant, elle ne semble pas échaudée pour autant. Ainsi, ce lundi 20 mars, elle a de nouveau posté une photo d’elle sur son compte Instagram. Et dans le commentaire à côté, on peut alors lire : « Je ne savais pas qu’on pouvait aimer à ce point… Enfin, moi en tout cas, je croyais que je n’étais pas programmée pour aimer de cette façon. Les déclarations, les insomnies, les ravages de la passion, c’était bon pour les autres tout ça. La passion, la passion ! »





Si ce message ne laisse guère de doute quant à l’état amoureux dans lequel se trouve la jolie Marseillaise, il semble que cette nouvelle histoire ne soit pas de tout repos…