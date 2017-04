Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Elle a marqué la saison 7 de Secret Story ainsi que la deuxième saison de La Villa des coeurs brisés par son franc-parler et sa personnalité très attachante. Aujourd’hui, Anaïs Camizuli continue de séduire le public, puisqu’elle détient une communauté très importante qui la suit quotidiennement. Avec plus de 1 million d’abonnés sur les réseaux sociaux, la candidate de Secret Story 7 passionnée de mode et de lifestyle inspire ses nombreux fans avec ses tenues et son look très féminin. Mais il semblerait également que la jeune femme de 29 ans soit fan d’une autre pointure de mode, Kylie Jenner.

Connue dans le monde entier, la benjamine du clan Kardashian en fait rêver plus d’un. En redoutable femme d’affaires, Kylie Jenner a développé, en plus des cosmétiques à son nom, sa propre marque de prêt-à-porter qui connaît un immense succès. Sa ligne de vêtements séduit même les françaises, puisqu’Anaïs Camizuli s’est dévoilée sur Instagram avec un ensemble sportswear signé Kylie Jenner. Les fans de la candidate ont d’ailleurs adoré ce look, puisque la photo a récolté plus de 11 000 "J’aime" en seulement quelques heures. « Ça te va très bien ce que tu portes » a ajouté une abonnée. Vous l’aurez compris, ce cliché a fait mouche auprès de sa communauté.









#MOOD @thekylieshop Une publication partagée par Anaïs Camizuli (@anaiscss7officiel) le 20 Avril 2017 à 3h13 PDT

