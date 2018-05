Anaïs Camizuli fête son premier anniversaire de mariage avec une adorable déclaration d'amour !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

On prend des nouvelles de la Secret Family ! Dimanche 13 mai dernier, la grande gagnante de "Secret Story 7" a célébré ses noces de coton et s’est fendue d’une sublime déclaration d’amour à son mari sur Instagram.

Le 13 mai résonne à jamais comme une date très spéciale pour Anaïs Camizuli. Et pour cause, le 13 mai 2017, l’ancienne candidate de Secret Story disait oui à l’homme de sa vie. Si elle a toujours été très discrète sur sa vie privée et se garde bien de dévoiler le visage de son amoureux sur les réseaux sociaux, elle a teasé son premier anniversaire de mariage sur Instagram.

"J-2 et ça fera 1 an que j’ai épousé l’homme de ma vie", écrivait la jeune femme deux jours avant de célébrer ses noces de coton. Le lendemain, elle publiait une citation qui en disait long sur sa relation amoureuse. Le jour J, la jolie Marseillaise a laissé parler son cœur sans retenue pour déclarer sa femme à son époux, Sultan. Et elle a donné quelques indices sur la naissance de leur relation après des années d’amitié.









J-1 .... #13Mai2017 A post shared by Anaïs Camizuli (@anaiscss7officiel) on May 12, 2018 at 10:51am PDT

"Si on m’avait dit il y a 10 ans que j’allais me marier avec toi (mon poto sans jamais aucune ambiguïté) je n’y aurais jamais cru. Et un soir de juillet ce coup de cœur inattendu a permis que notre histoire commence. Tu savais que j’avais énormément souffert et tu as su me redonner goût en l’amour. Tu m’as appris à redonner confiance à un homme, à m’accepter telle que j’étais et j’en passe", a-t-elle écrit en légende d’un cliché adorable.

"Tout est écrit dans une vie et si j’avais su que c’est toi que j’allais épouser à 29 ans j’aurais dormi jusque-là pour ne jamais souffrir et être simplement heureuse à tes côtés. Mon Amour de ma vie, je nous souhaite encore beaucoup d’années ensemble et que Dieu nous accorde une belle vie", a poursuivi l’ancienne participante à La Villa des cœurs brisés 2 avant de conclure son long message par un "Je t’aime".





