Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Les vacances d'Anaïs à Bali sont bel et bien terminées. Et même si la tornade marseillaise est de retour sur le sol français, pas question pour elle d'oublier son précédent périple. La preuve ! Sur Instagram, la meilleure amie d'Eddy vient de poster un cliché assez hot, en souvenir de ces quelques jours passés loin des siens. Telle une sirène, l'ancienne gagnante de Secret Story apparaît topless, les yeux rivés vers le large. A quoi peut donc bien penser l'ancienne gagnante de Secret Story 8 ? A son chéri ? Peut-être bien.

Il y a quelques jours, Anaïs Camizuli a posté une photo bien mystérieuse de deux mains tenant chacune un cocktail au-dessus d’une piscine. La jeune femme avait alors écrit en légende : "With my love…". Il n’en fallait pas plus pour que ses followers la harcèlent de questions sur les réseaux sociaux. L’ancienne gagnante de la saison 7 de Secret Story aurait-elle retrouvé chaussure à son pied ? A cela, la jolie brune a sa réponse : "Que je sois à Bali avec un homme, une femme, une girafe, un dinosaure, de le savoir, vous allez mieux dormir ce soir ?" Aie. Visiblement, sa vie privée lui appartient. Ne comptez donc pas sur elle pour dévoiler au grand jour sa supposée histoire d'amour... Du moins, pas pour l'instant.