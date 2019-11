Anaïs finaliste, Julien et Bastien nominés !

C'est finalement Julien qui a décroché la place en finale. Mais pour la valider le candidat devait nominer deux candidats. Ce qu'il a refusé de faire. Julien a préféré donner sa place en finale à Anaïs et a choisi d'affronter Bastien dans le SAS.

Toute la semaine, les six candidats restant dans l'aventure se sont battus pour décrocher la première place en finale de Secret Story 10. Une place en finale qu'ils ont dû s'attribuer entre eux, par élimination. Chaque jour, les habitants ont en effet affronté la salle de la place en finale où ils ont dû décider lequel d'entre eux ne méritait pas de décrocher cet honneur. Bastien a été le premier éliminé, à l'unanimité. Mélanie a bientôt suivi. Le hasard s'est ensuite chargé de priver Anaïs de cette course folle. Julien et Thomas ont été les deux derniers candidats à s'affronter pour cette place en finale. Et après moult palabres et négociations, c'est finalement Julien qui a décroché le gros lot. Mais attention, cette place en finale venait avec une contrepartie.



De retour dans la salle de la place en finale, Julien est confronté à un dilemme. S'il veut valider sa place en finale et donc sa cagnotte s'élevant à plus de 14 000 euros, le jeune homme va devoir nominer deux candidats. Ces deux habitants affronteront le SAS jeudi et l'un d'eux sera éliminé sur le champ. Julien peut aussi offrir la place en finale à un habitant, mais c'est alors lui qui sera nominé contre le candidat de son choix. Dans cette seconde alternative, si Julien venait à être sauvé par le public jeudi, il se retrouverait de nouveau dans le SAS vendredi avec le reste des demi-finalistes. Refuser la place en finale, c'est donc se mettre doublement en danger. Mais Julien a prouvé une nouvelle fois qu'il était joueur. Le candidat a choisi de se sacrifier pour protéger Anaïs en lui offrant sa place en finale. Le jeune homme a aussi décidé d'affronter Bastien dans le SAS.



Anaïs est donc la première finaliste de Secret Story 10. Quant à Julien et Bastien, ils sont nominés et l'un des deux quittera définitivement l'aventure jeudi soir. Leur sort est désormais entre vos mains.



