Secret Story 11 : Anaïs, Kamila et Noré réunis pour la nouvelle année

Malgré les clashs, les rivalités qui rythment parfois le quotidien des Habitants de la Maison des Secrets, Secret Story serait-elle finalement une grande et belle famille ? En tout cas, cela semble être le cas pour certains d’entre eux, au point de fêter le réveillon du nouvel an ensemble…

Ainsi Anaïs Camizuli, la grande gagnante de la 7e saison de Secret Story, a passé cette soirée ô combien symbolique en compagnie de deux autres candidats du programme phare de NT1. Il s’agit de Kamila et Noré, le couple marié emblématique de la 11e édition. La jeune femme au tempérament de feu qui s’est mariée en mai dernier, a ainsi posté des photos de cette fête mémorable sur son compte Instagram. Sur la première, elle prend la pose aux côtés de Kamila. Et en guise de légende, elle écrit tout simplement : « On vous souhaite une merveilleuse année 2018 ». Sur la seconde photo, on découvre de nombreux clichés instantanés pris lors de la soirée. On y distingue ainsi clairement Noré, Kamila et Anaïs qui ont visiblement enchaîné les poses. Une jolie amitié donc qui fait plaisir à voir…

Outre leur participation à l’émission de téléréalité présentée par Christophe Beaugrand, ces trois anciens Habitants sont tous les trois marseillais. Mais en plus, Anaïs et Noré ont tous les deux remporté leur saison respective. D’ailleurs, vous pouvez retrouver ci-dessous l’annonce de la victoire de Noré le 7 décembre dernier.









