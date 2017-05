Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Après Sarah Lopez, Julien le grand gagnant de la saison 10 de Secret Story, ou encore Mélanie de la saison dernière (SS9), c’est au tour des jumelles Anaïs et Manon d’enflammer la Toile. Il faut dire qu’avec l’approche de l’été, nombreux sont les candidats de télé-réalité qui ne résistent pas l’envie de se dévoiler sur les réseaux sociaux. Et quand ils le font, ce sont les abonnés qui sont les plus heureux. Il faut bien admettre que les fans adorent voir leurs candidats préférés en petite tenue. Et bien c’est chose faite avec les candidates de la saison 10, qui ont littéralement fait sensation sur leur compte Instagram.

D’un côté, on retrouve Manon, qui avait été éliminée face à Thomas durant la saison 10. C’est en petit bikini noir assez sobre que l’on retrouve la candidate. Mais ici, la jumelle d’Anaïs qui cartonne sur YouTube a décidé de faire passer un message : "On est comme on est, peut importe les critiques et les moqueries. On les accepte, on les encaisse et on se révèle bien plus forte. Sois la femme que tu rêves d’être" a-t-elle commenté en légende de sa photo. Du côté d’Anaïs, qui porte le même maillot de bain mais en bleu, c’est à peu près le même combat, mais avec une pointe d’humour : "Et voilà mon New Feed pour l'été ( oui je sais j'ai des poignets d’amour)" a-t-elle marqué. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les abonnés ont été sous le charme des jumelles et de leurs petites imperfections, puisqu’elles ont toutes deux récolté de nombreux compliments et des milliers de « j’aime » sur leur photo.





"Tu es sublime Anaïs, et tu n'as rien à changer à ton corps" a commenté une abonnée sous la photo d'Anaïs









Et voilà mon New Feed pour l'été ☀️ ( oui je sais j'ai des poignets d'amour 😒) Une publication partagée par Anaïs Quadratus (@anaisquadratus_off) le 20 Mai 2017 à 3h04 PDT

"Très beau message Manon, tu es courageuse. Je te rassure, tu es parfaite comme tu es" a déclaré l'un des fans de Manon





On est comme on est ❤️ peut importe les critiques les moqueries on les accepte on les encaisse et on se rélève bien plus forte 💪🏾 sois la femme que tu rêve d'être ✨ Une publication partagée par Manon Quadratus (@manonquadratus_off) le 21 Mai 2017 à 10h26 PDT

Manon et Anaïs, les jumelles de la saison 10 de Secret Story