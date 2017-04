Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Vous souhaitez mieux connaître les jumelles de la saison 10 de Secret Story ? Anaïs et Manon ont dévoilé sur YouTube, leurs secrets les plus inavouables.

La phobie des araignées, leur émission préférée et leurs plus grands rêves, elles dévoilent tout. Depuis la fin du jeu, les jumelles de la saison 10 de Secret Story ont fait du chemin. En effet, Anaïs et Manon ont développé depuis quelques mois, une chaîne YouTube Manaïs World, qui rencontre un franc succès. Avec plus de 150 000 abonnés à ce jour, les jeunes femmes ont réussi à se faire une place dans le monde des YouTubeurs, et leurs vidéos séduisent de plus en plus les internautes. Dernièrement, les anciennes Habitantes de la Maison des Secrets ont décidé de dévoiler leurs phobie, leurs pires hontes, et des secrets inavouables.

Dans une vidéo intitulée "On vous avoue le pire, 35 faits sur nous", et postée sur YouTube, on apprend que Manon est une véritable maniaque, tandis que sa soeur est tout l'inverse, désordonnée. On sait également à présent que Manon a raté son permis 4 fois, ou encore qu'Anaïs est en couple avec Benja depuis 3 ans. Concernant leurs pires hontes, Manon avoue avec humour qu'elle a vomis lors d'un premier rancard, et qu'Anaïs a eu des flatulences en classe, ou encore qu'elles adorent l'émission " Petits Secrets entre voisins" diffusée le matin sur TF1. Vous l'aurez compris, en regardant cette vidéo, vous découvrirez tous leurs petits secrets inavouables.







