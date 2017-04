Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Anaïs a marqué la saison 10 de Secret Story pour de nombreuses raisons. Souvenez-vous, elle et sa soeur jumelle Manon ont réussi à berner les Habitants de la Maison des Secrets durant une semaine, faisant croire qu’elles ne formaient qu’un. Inséparables dans l’aventure, c’est pourtant seule qu’Anaïs s’est retrouvée en finale, face à Mélanie, Thomas et Julien. Mais aujourd’hui, plus unies que jamais, les jumelles ont développé une chaîne YouTube et sont les reines des réseaux sociaux. Et si vous aviez du mal à les différencier avant, sachez qu’Anaïs a décidé de changer de style, et les internautes approuvent totalement.

Sur son compte Instagram, la candidate a dévoilé une photo de sa nouvelle tête. Toujours ,aussi souriante, on découvre alors Anaïs avec une coupe de cheveux radicalement plus courte. La jeune femme a dit au revoir à sa longue chevelure, et bonjour au carré plongeant. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses abonnés (268 000 au total) adorent ce changement de style : "Tu as coupé tes cheveux, j’adore", "Cette nouvelle coupe te va très bien", ou encore "Tu es magnifique, une poupée " a-t-on pu lire en commentaires de la photo. Il sera désormais plus simple de différencier les jumelles, qui à l’époque avaient fait tourner les têtes des Habitants par leurs similitudes.









☀️ Monday Sun ☀️ Une publication partagée par Anaïs Quadratus (@anaisquadratus_off) le 3 Avril 2017 à 8h15 PDT

