Par P.H.

Depuis sa sortie de la Maison des Secrets, Anaïs a retrouvé avec bonheur les bras de con compagnon de longue date Benjamin. Folle amoureuse de l’homme de sa vie, elle le met régulièrement à l’honneur sur Instagram. Mercredi, elle a ainsi posté un tendre et joli cliché de couple pour fêter le grand cap passé par les amoureux. La sœur jumelle de Manon et son compagnon viennent en effet de franchir une toute nouvelle étape. Le couple a fêté hier, mercredi 3 mai, son troisième anniversaire ensemble.

Un événement qu’Anaïs a célébré de la plus belle des manières en publiant une courte, mais jolie, déclaration d’amour. "3 ans d'amour. Merci pour tout ma vie #030514 #benjanais #postbadcouple", a-t-elle ainsi écrit. Un message qui a beaucoup fait réagir les fans de l’ex-candidate de Secret Story 10. "3 ans d'amour partagé, de joie, de complicité, de bonheur et bien d'autres choses. Je trouve qu'ils vont tellement bien ensemble c'est une évidence ils étaient fait pour être ensemble", a par exemple écrit un internaute. "Vous êtes trop beaux", "trop mignon ce couple", "les plus beaux", "félicitations à vous deux vous êtes magnifiques", peut-on également lire dans les commentaires de cette photo qui sent bon l’amour !