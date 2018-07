Anaïs Quadratus (Secret Story 10) annonce qu'elle va se marier avec son petit ami Benjamin !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Entre ces deux-là, c’est l’amour fou. Anaïs Quadratus et son "Benja" s’aiment depuis quatre ans. Le 3 mai dernier, la jeune femme lui faisait une belle déclaration d’amour pour leurs quatre ans de relation. "Aujourd’hui ça fait 4 ans. Chose inexplicable depuis le 1er rendez-vous je savais que c’était lui, je suis rentrée et j’ai dit à Manon : ‘C’est lui’. Au bout d’un mois on était déjà fous amoureux. Et à trois mois on vivait une première épreuve de la vie. Depuis c’est mon meilleur ami, mon amour, mon frère, mon confident, mon amant. (…) On s’aime d’un amour inconditionnel. Je veux partir pour une vie entière à ses côtés", écrivait la finaliste de Secret Story sur le réseau social.

La pétillante Marseillaise, qui avait révélé être "fiancée" avec son petit ami en mars 2017 sur les réseaux sociaux, devrait se marier très prochainement si on en croit son dernier post Instagram.

"Si vous saviez comme je l'aime cet homme. Malgré les hauts et les bas. Signé : Future Madame Goumidi", a-t-elle commenté en dessous d’une photo d’elle et de son petit ami. Une annonce qui a ravi les fans de la jumelle de Manon Quadratus ! Reste à savoir à quelle date le mariage est prévu. En attendant, les internautes ont été nombreux à féliciter les "Benjanais".





Quand Anaïs parlait de son amour pour Benjamin en sortant de Secret Story 10 :