Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Athénaïs n’a laissé personne indifférent dans la saison 10 de Secret Story. Avec sa forte personnalité et son humour, elle s’est fait de nombreux amis. Si elle a gardé contact avec plusieurs candidats de téléréalité, elle connait aussi des acteurs célèbres. Dernièrement, elle a posté un cliché sur Instagram où elle pose avec Rayane Bensetti. En légende, elle a écrit : "#souvenir. Photo de qualité. Bonne soirée à tous mes anges et merveilleux weekend !" Intrigués, les internautes ont largement commenté la photo : "Tu as trop de chance de l’avoir rencontré", "vous êtres magnifiques", ont-il écrit.

Lors de son passage dans la maison des secrets, Athénaïs a ému les téléspectateurs avec son incroyable secret dont l’intitulé était : <em>"J’ai été transplantée trois fois"</em>. La jeune femme a été greffée du foie à l'âge de 12 ans la première fois après avoir contracté une hépatite. Elle a été greffée pour la dernière fois à l'âge de 16 ans. Quelques années plus tard, elle a décidé de participer à Secret Story. Et cela n’a pas été de tout repos : "Mes petits allers-retours au confess, c'est à cause de la première transplantation que j'ai eu à 12 ans. Je suis devenue diabétique donc je fais des allers-retours pour faire mes piqûres et le matin j'ai une prise d'anti-rejet pour garder auprès de moi mon foie," a-t-elle confié avant de faire passer un message important : "Merci de donner vos organes, merci aux personnes qui sont parties, merci aux familles qui ont accepté. Une personne peut sauver dix vies. Je me suis toujours dit dans ma vie, il faut faire face et les personnes que j'ai rencontrées dans ses moments-là, mon équipe médicale, c'est ma vie. Je ne la regrette pas", a-t-elle ajouté.