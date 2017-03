Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Candidate emblématique de Secret Story 4, Amélie Neten a sorti un livre où elle évoque une sombre partie de sa vie qu'elle veut aujourd'hui oublier. Désormais, seul son bonheur, celui de son fils et de son nouveau compagnon comptent. Dans ce livre, elle parle longuement de sa "moitié", pour qui elle voue un amour sans limite. "Une nouvelle vie commence en ce jour de décembre. J’ai même parfois l’impression que je suis née avec mon fils ! C’est le changement radical dans ma vie. D’ailleurs, je dis souvent que les femmes ont deux vies : celle de jeune fille et celle de mère. Je me souviens au moment où on m’a annoncé qu’Hugo arrivait, j’entendais les voix au loin. J’étais dans une bulle", confie-t-elle dans les colonnes de Paris Match.

5 ans après la naissance de son petit garçon, la jeune femme souhaite-t-elle pouponner de nouveau ? La réponse est "oui", sans hésitations. "Je suis prête à avoir un deuxième enfant, j’ai envie d’avoir une petite fille. Mais ce n’est pas prévu dans l’immédiat. Je suis bien avec mon fils, il a 5 ans c’est le plus bel âge, il découvre tout. Et toute façon, Hugo ne veut pas pour le moment partager sa maman !" Voilà qui est dit ! Côté professionnel, la jeune femme a confié sur Twitter préparer de nouveaux projets artistiques pour très bientôt. Le cinéma, "pourquoi pas ?", affirme l'ex Habitante de la Maison des Secrets qui nuance ses propos. "Pour le moment j'assure la promotion de mon livre, on verra plus tard".