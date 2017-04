Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"In love" de son bout de chou, comme elle l'écrit sur Twitter, Aurélie Van Daelen ne perd jamais une occasion pour le photographier et l'afficher sur Instagram. Hier encore, la jeune maman a posté une nouvelle photo en compagnie de son fiston, suscitant une vague de commentaires et de likes sans précédent. Il faut dire que le cliché a tout pour plaire. Sur ce dernier, la jolie belge embrasse à pleine bouche son bébé de 1 an. Le message qui l'accompagne est d'autant plus fort. "Je participe à cette superbe action #Unejoueunbisou de Clarins ! Pour chaque photo postée avec le #Unejoueunbisou, clarins reverse 1€ aux associations du prix Clarins pour l'enfance ! #prixclarins #prixclarins20ans, et vous ? Quelle est votre photo ?", interroge-t-elle sur Instagram.

Depuis quelques jours, les stars se bousculent pour poster un cliché similaire sur leur compte Instagram. L'objectif est bien sûr de récolter le maximum d'argent pour certaines associations telles que Les Bonnes Fées, mais aussi A chacun son Everest, qui viennent en aide aux enfants malades et réalisent leur rêve. Il y a peu, c'est l'ancienne Miss France, Valérie Bègue qui s'est prêtée à l'exercice avec son ancien mari, le nageur Camille Lacourt. La bonne action a été saluée des centaines de fois sur le compte Instagram de l'ancienne Reine de Beauté. Vous savez ce qu'il vous reste à faire !