Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Petit Pharell deviendra grand. A 1 an et presque trois mois, le bébé d'Aurélie Van Daelen est une véritable star partout où il passe. Il faut dire qu'avec un tel prénom, difficile pour le bambin de passer inaperçu. Si au départ, elle ne voulait pas exposer son bout’­chou sur les réseaux sociaux, la jolie belge dévoile de plus en plus de photos de son fiston sur son compte Insta­gram. Après un cliché montrant le bébé en train de dormir dans son berceau, en sortie à la mer, faisant ses premiers pas, la jeune femme réitère avec des photos récentes et des vidéos.

Dernièrement, la jeune femme a convié son fils à une journée récréative au salon du bébé en Belgique. Par le biais d'un vlog, l'ancienne Habitante de la Maison des Secrets a filmé son fils sous tous les angles. On le voit en compagnie de son papa, déambulant dans les allées de ce salon grandeur nature. Une première pour la jolie Belge, plutôt réticente à l'idée de montrer son fils à la caméra. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont commenté cette vidéo. Tous soulignent la beauté de son fils. "Trop beau ton bébé, il est à croquer", "je le trouve mignon, vous êtes beaux tous les trois", "ton fils est mignon comme tout, tu peux être fier", écrivent les internautes.

Devenue blogueuse depuis peu, la jeune femme s'adonne à sa passion, l'écriture. "J'ai décidé de créer ce blog "Lili" mon surnom, pour partager avec vous toutes mes aventures, astuces, coups de cœur, tenues, découvertes et ma vie de nouvelle maman, enfin tout ce qui m'inspire & que je voudrais partager avec vous aux quotidiens", écrit la maman du petit Pharell. Billets d'humeur sur la maternité, astuces, photos coup de cœur... Après un passé de présentatrice télé, Aurélie Van Daelen ajoute une nouvelle corde à son arc avec ce site flambant neuf ! On lui souhaite tout le succès du monde !





Hello sunshine ☀️ Je vous souhaites à tous un super samedi, pour nous c'est l'anniversaire du grand frère de Pharell, notre petit Lucien d'amour. Un anniversaire sur le thème du Foot, donc si vous voulez quelques idées suivez nous sur snap:aurevd Et vous quoi de prévu ? De gros bisous Une publication partagée par Aurelie Van Daelen (@aurelievandaelen) le 25 Mars 2017 à 1h18 PDT





Hello ✌🏻 Good morning 👶🏼 Comment vas mon Instagram aujourd'hui ? Nous on est en route pour le salon du bébé 💙 D'ailleurs on vous prépare un vlog à cette occasion ! En attendant, nouveau post sur le blog pour 11h 👶🏼💙 Stay tuned ! Une publication partagée par Aurelie Van Daelen (@aurelievandaelen) le 19 Mars 2017 à 1h09 PDT





You said little gentleman ? 👶🏼 #babyp Une publication partagée par Aurelie Van Daelen (@aurelievandaelen) le 12 Mars 2017 à 3h26 PDT