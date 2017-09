Quand les autres Habitants tendent un traquenard à Alain

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Pauvre Alain. Ces derniers jours, il n’est vraiment pas au bout de ses peines. Après un clash mémorable avec Laura, le voici pris au piège dans la cuisine par une partie des Habitants. La raison : sa relation avec Tanya qui intrigue tout le monde. Noré le premier dit les choses clairement : « avec Tanya, c’est chelou » et de surenchérir : « tu vas pas te mettre avec une dame beaucoup plus âgée que toi, ce n’est pas dans la logique des choses ». Alain tente de brouiller les pistes comme il peut « on s’entend bien fréro ».

Et Benoît de mettre son grain de sel dans le conversation « est-ce que là quand tu lui parles, tu es attiré par le physique également ou pas ». Alain a beau se justifier en disant que pour le moment il la « découvre » et que c’est la même chose pour chaque garçon qui discute avec une fille, les esprits restent bloqués. « Tu penses que ça peut aller plus loin » poursuit Benoît en précisant qu’il préfère savoir pour ne pas se moquer si vraiment il devait se passer quelque chose. Pour en finir avec cet interrogatoire stressant, Alain joue la carte de la clarté : « jusqu’à aujourd’hui je ne me suis pas caché, j’ai joué le jeu et je ne vous mets pas des stops sur les questions. En restant à ce point serein et en gardant son assurance, tout en n’écartant pas le fait qu’il puisse se passer quelque chose avec Tanya, Alain semble s’être plutôt bien sorti de son interrogatoire au final.

Tant mieux d’ailleurs car, même s’il n’est pas attiré par la doyenne du groupe en réalité, il ne peut oublier qu’il lui doit sa place dans la saison 11 de Secret Story et qu’il est lié à elle par une mission mise au point par la Voix. Pour ne pas déroger à se réputation de panthère et de femme appréciant la compagnie des hommes plus jeunes, Tania devait choisir à l’aveugle un homme entre trois profils proposés, le retrouver dans la Maison des Secrets et simuler avec lui une idylle.







Et vous, à la place d'Alain, comment auriez-vous réagi ? Regardez sa réaction parfaite sur cette vidéo :