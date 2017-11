Secret Story 11 - Barbara et Alain en pleurs après l'exclusion de Laura

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Avec leur grande supercherie, Laura et Marie ont réussi à retourner le Campus des Secrets. Mais les Habitants n'avaient encore rien vu ! Après leur clash violent, la Voix a porté le coup fatal en annonçant que Laura était exclue du jeu. Une nouvelle que Barbara et Alain ont très mal vécue.

Toujours plus loin, toujours plus fort ! Depuis jeudi soir, les meilleures amies Marie et Laura se jouent de façon grandiose des Habitants. Complices pour mettre en place une grande supercherie de la Voix, elles ont réussi à faire croire à des candidats – pourtant très méfiants à l'origine – qu'elles se détestaient. Il faut dire que les deux jeunes femmes ont tout donné pour persuader leurs camarades qu'elles ne pouvaient pas se voir. Noms d'oiseaux, cris, clashs à répétition : ces derniers jours ont été mouvementés dans la Maison des Secrets et les deux amies ont livré des prestations dignes de la comedia dell'arte. Pourtant, les Habitants n'avaient encore rien vu ! Après la traditionnelle cérémonie des Secret d'Or, Marie et Laura ont livré l'acte final de leur supercherie. Et une nouvelle fois, elles ont frappé fort !



Comme convenu avec la Voix, Marie et Laura ont fait semblant d'en venir aux mains, Laura « attaquant » son amie Marie. Une (fausse) violence inacceptable pour la Voix qui avait alors isolé la brune volcanique dans la Tour de Contrôle avant de prendre une décision sur le futur de la candidate dans le jeu. Après quelques heures très angoissantes pour les Habitants, qui ne se doutent absolument pas que tout cela est fake, la Voix a porté le coup fatal. Cette dernière a réuni les candidats dans le salon pour leur expliquer que le comportement de Laura ne pouvait être toléré et que la jeune femme était donc exclue de Secret Story 11. Une sanction qui laisse Barbara et Alain sous le choc. Très attristée de perdre sa meilleure amie dans le jeu, Barbara s'isole dans le jardin pour pleurer. Quant Alain, le coeur brisé d'être ainsi séparé de sa petite amie, il part s'effondrer dans son lit. Seul et en larmes, le jeune homme semble inconsolable.



Comment Alain réagira-t-il quand il découvrira que tout cela n'était qu'une supercherie ?